Extremschwimmer Wiersig will heute nach Helgoland starten Stand: 20.08.2021 11:42 Uhr Vom Festland aus nach Helgoland schwimmen - das hat sich Extremschwimmer André Wiersig vorgenommen. Wenn das gelingt, stellt er einen Rekord auf. Der Schwimmer startet heute Abend.

Mit dem einlaufenden Hochwasser gegen 23.30 Uhr will André Wiersig von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) aus den Versuch wagen, als erster Mann die rund 50 Kilometer lange Strecke nach Helgoland - die Insel gehört zum Kreis Pinneberg - schwimmend zu bewältigen. Er rechnet damit, am Sonnabend zwischen 17 und 21 Uhr anzukommen. Der Schwimmer wird von einem Verpflegungs- und einem Leitboot begleitet.

Ein gefährliches Vorhaben - auch für einen guten Schwimmer

Ein Jahr Vorbereitung waren dafür notwendig, erzählt der Extremsportler. Er hat auf Mallorca trainiert. Trotzdem sei es immer noch eine schwierige Aufgabe: Wind und Wellen könnten sein Vorhaben stark beeinflussen, meint Wiersig. Auch drohe Unterkühlung. Das mache es auch für einen guten Schwimmer wie ihn extrem gefährlich. "In erster Linie geht es darum, wach und konzentriert zu bleiben", sagt Wiersig. Trotzdem ist der gebürtige Paderborner voller Vorfreude: "Es ist so die direkteste Art, das Meer - in dem Fall die Nordsee - zu erfahren. Und darauf freue ich mich."

Regeln: Nur Badekappe, Badehose und Brille sind erlaubt

Wiersig ist der erste deutsche Extremschwimmer, der nach eigener Aussage die sieben wichtigsten Meeresengen der Welt durchschwommen hat - darunter den Ärmelkanal und die Straße von Gibraltar. Die Regeln bei seinen Aufgaben: nur Badekappe, Badehose und Brille sind erlaubt. Und er darf sich nicht am Begleitboot festhalten. Am vergangenen Wochenende ist Wiersig bereits bei einem Schwimm-Marathon in der Kieler Förde über 14 Kilometer Länge dabei gewesen.

