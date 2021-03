Explosion in Nortorf: Suche nach Frau geht weiter Stand: 02.03.2021 10:24 Uhr Eine Explosion hat am Montag ein Haus in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zerstört. Die abgebrochene Suche nach einer Frau wird nun fortgesetzt.

Einen Tag nach der Explosion in einem Reihenendhaus in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernföde) wird eine 54 Jahre alte Bewohnerin noch immer vermisst. "Wir wollen heute Morgen die Suche nach der Frau fortsetzen", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Suche soll aus einem Leiterwagen heraus erfolgen, da das Haus als einsturzgefährdet gilt.

56-Jähriger liegt im Krankenhaus

Im Laufe der Nacht habe es keine weiteren Erkenntnisse zu dem Fall gegeben. Mit dem 56 Jahre alten Bewohner des Hauses, der im Krankenhaus liegt, habe die Polizei noch nicht sprechen können. Sie hofft, dass im Laufe des Tages eine Befragung möglich sein wird.

Von der Frau fehlt jede Spur

Am Montagmorgen hatte es gegen 6.30 Uhr in dem Haus eine Explosion gegeben. Das Gebäude war anschließend in Brand geraten. Der 56-jährige Bewohner wurde später wenige Kilometer vom Haus entfernt auf einem Industriegebiet nicht ansprechbar in seinem Wagen gefunden. Er wurde in eine Klinik gebracht. Ob sein Zustand mit der Explosion zusammenhängt, ist noch unklar. Von der Frau fehlt jede Spur. Sie könnte sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Haus in der Marienburger Straße aufgehalten haben.

Das Feuer zerstörte das Reihenendhaus vollständig. Die rund 100 Einsatzkräfte konnten es aber schnell löschen. Das Technische Hilfswerk (THW) sicherte das einsturzgefährdete Haus. Zur Unglücksursache und zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

