Explosion in Nortorf: Einsatzkräfte suchen Frau im Haus Stand: 01.03.2021 16:58 Uhr Feuerwehr und Rettungskräfte sind zu einem Großeinsatz in Nortorf ausgerückt, weil es nach einer Explosion gebrannt hatte. Die Einsatzkräfte suchen nach der Lebensgefährtin des 56-jährigen Bewohners.

Von einer Drehleiter aus suchen Polizei und Feuerwehr in dem eingesturzgefährdeten Haus nach der Lebensgefährtin des Bewohners. Die Frau könnte sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Reihenendhaus in der Marienburger Straße aufgehalten haben. Die Polizei hatte den Bewohner nach Angaben eines Sprechers am Mittag in seinem Auto im Industriegebiet in Nortorf aufgefunden. Der Mann war demnach nicht ansprechbar, aber wohl auch nicht in Lebensgefahr. Er kam ins Krankenhaus. Ob sein Zustand mit der Explosion zusammenhängt, ist unklar.

Feuer nach lautem Knall - Gasexplosion?

Anwohner der Reihenhaussiedlung berichteten von einem lauten Knall und einer eingestürzten Hauswand am frühen Morgen gegen 6:30 Uhr. Feuerwehrsprecher Holger Bauer sagte NDR Schleswig-Holstein, dass es vermutlich eine Gasexplosion gegeben habe - ganz sicher sei das aber noch nicht. Danach hatte es in dem Reihenendhaus gebrannt. Die rund 100 Einsatzkräfte hatten das Feuer aber schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

VIDEO: Explosion in Nortorfer Reihenhaus (1 Min)

Haus ist zerstört und einsturzgefährdet

Es ist weiterhin offen, ob sich die Lebensgefährtin oder andere Menschen zum Zeitpunkt der Explosion in dem Haus aufgehalten haben. Die Einsatzkräfte konnten bislang nicht in das Gebäude eindringen und tasten sich nun langsam mit der Drehleiter vor. "Das Problem ist, dass das Gebäude extrem einsturzgefährdet ist", sagte Sprecher Bauer. Kollegen vom Technischen Hilfswerk (THW) sichern derzeit das Haus. Der Anblick verrät: Die Explosion muss gewaltig gewesen sein. Das Dach und die Wand zur Straße hin sind zerstört. Im Innenbereich ist alles verbrannt oder voller Löschwasser. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.03.2021 | 16:00 Uhr