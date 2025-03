Stand: 28.03.2025 15:21 Uhr Explosion auf Bauernhof in Tremsbüttel

Die Feuerwehr wurde am Freitagmittag wegen einer Explosion zu einem Bauernhof in Trembüttel (Kreis Stormarn) gerufen. Ein 34-Jähriger wurde dabei laut Rettungsleitstelle schwer verletzt. Um den Mann ins Krankenhaus zu bringen, wurde zwar ein Hubschrauber gerufen, doch der Verletzte wurde letztendlich mit dem Krankenwagen transportiert.

Chemikalien haben womöglich zu der Explosion geführt

Der Gefahrgutzug der Feuerwehr hat die Unfallstelle, die ersten Angaben zufolge in einer Werkstatt war, nach möglichen Chemikalien durchsucht. Nun wird ermittelt, um welche Chemikalien es sich genau gehandelt haben könnte und was in dem Haus passiert ist. Insgesamt waren fast 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn