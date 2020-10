Experten haben Bombe in Kiel gesprengt - Schäden? Stand: 01.10.2020 21:50 Uhr Nach Angaben der Polizei besaß der Blindgänger einen chemischen Langzeitzünder und war deshalb besonders gefährlich. Kurz vor 20 Uhr teilte die Einsatzleitung mit, die Bombe sei gesprengt worden.

Nun prüft der Kampfmittelräumdienst, ob es im näheren Umkreis der Bombe zu Schäden durch Splitter gekommen ist. Bürger könnten sich im Falle von Schäden etwa an Dächern bei der Landespolizei melden und bekämen dann natürlich eine Erstattung, sagte ein Experte des Kampfmittelräumdienstes. Außerdem werde das Gebiet am Freitag bei Tageslicht noch einmal abgesucht. Der Knall fiel deutlich leiser aus als erwartet. Die Polizei war am Nachmittag noch davon ausgegangen, er werde weithin zu hören sein.

30.000 Liter Wasser als "Puffer" für Splitter

Vor der Sprengung wurden über der Fliegerbombe zwei jeweils 15.000 Liter fassende Wasserkissen platziert. Sie sollten ein mögliches Feuer löschen und die Splitterwirkung minimieren. Die Bombe war bei einer Luftbildauswertung entdeckt worden. Sie lag in etwa sechs Metern Tiefe. An einer Sprengung der britischen 250-Kilogramm-Fliegerbombe führte laut Kampfmittelräumdienst wegen des Zünders kein Weg vorbei. "Chemische Langzeitzünder können jederzeit auch von alleine explodieren", erklärte der Experte die besondere Gefahrensituation.

Auch Bundesstraße 502 betroffen

In einem Radius von rund 1.000 Metern um den Fundort hatte die Polizei einen Sicherheitsbereich eingerichtet. Alle Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Laut Polizeisprecher Matthias Felsch waren mindestens 2.000 Menschen betroffen. Außerdem wurden der famila-Markt und eine Seniorenanlage geräumt. Als Notunterkünfte standen die Toni-Jensen-Schule und das Schulzentrum im Augustental zur Verfügung. Von den Straßensperrungen betroffen war unter anderem die Bundesstraße 502. Deshalb kam es auf der Ausweichstrecke zwischen Heikendorf und Mönkeberg zu einem kilometerlangen Stau.

