Stand: 13.08.2019 05:00 Uhr

Ex-Jugendleiter wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Ein Mann aus dem Kreis Segeberg muss sich von heute an vor dem Kieler Landgericht verantworten. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch und Vergewaltigung von Schutzbefohlenen in mindestens 17 Fällen vorgeworfen.

Nach Angaben eines Sprechers war der Mann von mindestens 2012 bis Anfang 2018 Leiter einer Einrichtung der Cuxhavener Jugendfürsorge für Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. Im Februar 2018 wurde er nach Strafanzeigen suspendiert - seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Kinder der Lebensgefährtin offenbar besonders betroffen

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte die meisten der Taten in seiner Wohnung im Kreis Segeberg begangen. Von den Übergriffen war demnach besonders die Tochter der Lebensgefährtin des Mannes betroffen. Auch ihr Bruder blieb offenbar nicht verschont. Den Angaben zufolge wusste die Mutter nichts von den Taten.

Der Angeklagte weist die Vorwürfe zurück

Der 46-Jährige soll außerdem einen Jungen aus der Jugendschutzeinrichtung in Cuxhaven missbraucht haben. Der Angeklagte bestreitet die Taten. Das Urteil soll Ende Oktober fallen.

