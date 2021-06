Ex-Freundin mit Messer getötet: Mann bekommt lebenslänglich Stand: 01.06.2021 11:15 Uhr Das Landgericht Lübeck sieht es als erwiesen an, dass der 30-Jährige die Frau am 11. September 2020 mit einem Messer umgebracht hat. Die Tat hatte der Mann während des Prozesses weitgehend eingeräumt.

Bei der Urteilsverkündung zeigte er keine Emotionen. Nach Ansicht des Gerichts ermordete er die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder in deren Wohnung mit dutzenden Messerstichen. Die 28-Jährige starb noch am Tatort. Die beiden Kinder waren nicht dabei. Der Mann soll den Mord tagelang geplant und auch angekündigt haben. Als Motiv gab er an, eifersüchtig auf den neuen Partner seiner Ex-Freundin gewesen zu sein.

Kinder des Opfers leben zurzeit bei den Großeltern

Die Frau hatte sich Anfang 2020 nach etwa zehn Jahren endgültig von dem Angeklagten getrennt, nachdem er das Mobiliar in der gemeinsamen Wohnung demoliert hatte, wie ein Zeuge im Laufe des Prozesses aussagte. Nach Angaben mehrerer Zeugen gab es zwischen den Ex-Partnern Streit um das Umgangsrecht der Vaters für die beiden Kinder. Die elfjährige Tochter und der vier Jahre alte Sohn leben aktuell bei ihren Großeltern.

AUDIO: Tödlicher Messerangriff: Mann muss lebenslang in Haft (1 Min) Tödlicher Messerangriff: Mann muss lebenslang in Haft (1 Min)

Weitere Informationen Lübeck: Frau mit Messer getötet - Ex-Partner in U-Haft In Lübeck ist eine 27-Jährige erstochen worden - offenbar von ihrem Ex-Partner. Er sitzt inzwischen in U-Haft, nachdem er selbst die Polizei gerufen hatte. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.06.2021 | 13:00 Uhr