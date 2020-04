Stand: 21.04.2020 11:23 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Ex-Freundin in Rümpel ermordet - lebenslange Haft

Am Lübecker Landgericht ist heute im Prozess um den Mord an einer 39-jährigen Frau in Rümpel (Kreis Stormarn) ein Urteil gefallen. Der Angeklagte muss lebenslang ins Gefängnis. Nach Ansicht des Gerichts erwürgte der 40-Jährige im Herbst 2017 seine Ex-Freundin im Streit. Anschließend versteckte er ihre Leiche in einem entfernten Waldstück. Erst im April 2019 entdeckte sie ein Landwirt.

Geständnis im November

Im November hatte der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Nach einem Streit habe seine Ex-Freundin ihn verhöhnt, sagte der Mann vor Gericht. Da sei bei ihm eine Sicherung durchgebrannt. Er habe seine Hände um ihren Hals gelegt und zugedrückt, sagte er. Dabei soll es sich laut dem Angeklagten um eine spontane Reaktion auf eine kränkende Äußerung des Opfers gehandelt haben.

Dieser Variante habe das Gericht nicht geglaubt, sagte der Vorsitzende Richter. Die Kammer sei vielmehr von einer geplanten Tat aus Eifersucht und Eigennutz ausgegangen. Mit dem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte die Tat als Totschlag in einem minderschweren Fall gewertet und sechs Jahre Haft für den Angeklagten gefordert.

Früh im Fokus der Ermittler

Der Mann war bereits kurz nach dem Verschwinden der 39-Jährigen in den Fokus der Ermittlungen geraten. Als Motiv für die Tat vermutete die Staatsanwaltschaft Eifersucht. Das Opfer hatte sich von dem Angeklagten getrennt und sich einem anderen Mann zugewandt.

Weitere Informationen Aussage im Mordprozess: Sicherung durchgebrannt Ein Mann aus dem Kreis Stormarn soll seine Ex-Freundin getötet und ihre Leiche nahe der A1 versteckt haben. Nun hat er ausgesagt. Bei ihm sei eine Sicherung durchgebrannt, sagte er dem Gericht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.04.2020 | 10:00 Uhr