Eutiner Polizisten sind aus Hochwassergebiet zurück Stand: 22.07.2021 19:32 Uhr Die ersten Helfer aus Schleswig-Holstein sind aus den Hochwasser-Gebieten aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zurückgekehrt. Am frühen Donnerstagabend kamen die etwa 70 Polizisten aus Eutin auf dem Hof der Polizeischule an. Der nächste Einsatz wartet schon.

Die erschöpften Eutiner Polizisten hatten drei Tage lang in den Hochwasser-Regionen in Rheinland-Pfalz mit angepackt. Sie haben nach Vermissten gesucht, im Wasser und an Land - und sie haben beim Beseitigen der Trümmer geholfen.

Polizei: "Die Hoffnung kommt langsam wieder"

Zugführer Knut Kasulke erzählt, dass die Beamten auch als Zuhörer oft gefragt waren. So hätten viele Betroffene emotional von ihren Schicksalen berichtet, was sie erlebt und gesehen haben - zum Beispiel wie die Häuser ihrer Nachbarn in den Fluten untergegangen sind. Die Beamten konnten aber laut Kasulke ein bisschen Hoffnung bringen: "Wir haben uns das angehört und tatkräftig angepackt, um Platz zu schaffen. Man merkte dann im Laufe des Tages, dass die Hoffnung langsam wieder kommt und sie ein bisschen Perspektive haben, weiterzumachen."

Jetzt können sich die 72 Polizisten ausruhen - aber nur kurz. Schon am Sonnabend steht für einige dann das Kontrastprogramm an: Fußball-Einsatz bei Hansa Rostock in Mecklenburg-Vorpommern.

AUDIO: Polizei Eutin zurück nach Hochwasser-Einsatz (1 Min) Polizei Eutin zurück nach Hochwasser-Einsatz (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2021 | 18:00 Uhr