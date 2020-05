Eutiner Kaufhaus LMK muss schließen

Bericht: Eutiner Kaufhaus LMK schließt zum Jahresende

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.05.2020 12:06 Uhr Autor/in: Marxen, Julian

Generationen von Familien in Ostholstein haben in dem Eutiner Kaufhaus LMK ihre Besorgungen gemacht. Damit ist aber bald Schluss. Wie der Inhaber am Abend bekanntgab, schließt das Traditions- Kaufhaus zum Jahresende. Aus Eutin berichtet Julian Marxen: