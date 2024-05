Stand: 15.05.2024 15:10 Uhr Eutiner Festspiele stellen neue Spielzeit vor

Die Eutiner (Kreis Ostholstein) Festspiele haben am Mittwoch die neue Spielzeit vorgestellt. Highlight in diesem Jahr ist die Oper "Der Freischütz" vom Eutiner Komponisten Carl Maria von Weber. Ein Stück, das seit der Geburtsstunde 1951 mit den Festspielen verbunden sei, so die Geschäftsführerin und Produktionsleiterin Anna Luise Hoffmann.

"In den letzten Jahrzehnten ist diese Oper in mehr als 40 Produktionen hier aufgeführt worden, so oft wie kein anderes Stück. Aus diesem Stück spielen wir auch in diesem Jahr selbstverständlich den Freischütz und freuen uns auf ein hochkarätiges Regieteam und Ensemble", sagt Hoffmann weiter.

Angebot nicht nur für Klassik-Liebhaber

Zudem stehen das Musical "Jesus Christ Superstar" sowie zahlreiche Gala-Abendevauf dem Plan. Dabei sind unter anderem Yvonne Catterfeld, Bodo Wartke, Gustav Peter Wöhler sowie die NDR Bigband zu Gast. Außerdem spielt das Orchestra on the Rocks. Zudem hat sich die Spielstätte herausgeputzt: die Aufführungen finden auf einer neuen, vergrößerten Tribüne statt und einem aktualisierten gastronomischen Angebot. In wenigen Tagen starten die Proben, die Eröffnung ist am 5. Juli mit dem Musical "Jesus Christ Superstar".

