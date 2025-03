Stand: 21.03.2025 06:46 Uhr Eutin: Polizei sucht nach Überfall auf Taxifahrer Zeugen

Nach einem Überfall auf einen Taxifahrer in Eutin (Kreis Ostholstein) sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen und Zeugen. Der 58-jährige Fahrer sei bereits am Mittwoch (19.03.) von unbekannten Fahrgästen angegriffen und verletzt worden, heißt es von der Polizei. Der Fahrer hatte in seinem schwarzen Taxi einen Notfallalarm ausgelöst. Er musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Als Polizei und Rettungsdienst am Einsatzort eintrafen, waren die Tatverdächtigen verschwunden, eine erste Fahndung verlief erfolglos. Nach ersten Hinweisen soll es sich bei den mutmaßlichen Tätern um zwei Männer handeln. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Mittwoch gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Sandfeldweg und Hauptstraße etwas gesehen haben. Die Ermittlungen laufen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein