Stand: 30.05.2024 14:44 Uhr Europawahl am 9. Juni: Zahlen, Daten und Fakten zur Wahl

Zehn Tage vor der Europawahl hat der Landeswahlleiter Tobias Berger am Donnerstag in Kiel einige Zahlen, Daten und Fakten zur Wahl bekanntgegeben. 34 Parteien treten zur Europawahl an, insgesamt wollen 62 Bewerberinnen und Bewerber aus Schleswig-Holstein ins Europäische Parlament einziehen. Erstmals sind auch Jugendliche ab 16 Jahren wahlberechtigt.

"Der Wahlzettel ist ein bisschen kürzer, 80 Zentimeter ist aber immer noch lang genug, so dass man ihn gerade für Sehbehinderte mit der Schablone aber ganz gut handhaben kann", erklärte Berger.

Auf den Halligen müssen Wahlurnen zusammen ausgezählt werden

Auch ist neu, dass in einer Wahlurne mindestens 30 abgegebene Stimmen sein müssen, bevor ausgezählt werden darf. Damit soll der Grundsatz der geheimen Wahl geschützt werden. In der Praxis betrifft das zum Beispiel die Auszählung auf Halligen. Die Wahllokale haben am 9. Juni von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Alternativ können die Menschen ihre Stimme per Briefwahl abgeben.

