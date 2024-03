Europaminister treffen sich in Lübeck Stand: 13.03.2024 11:46 Uhr Unter anderem geht es um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Dänemark. Doch auch die Europawahl, die Lage in der Ukraine und die EU-Klimapolitik stehen auf dem Plan.

Die 94. Europaministerkonferenz ist am Mittwochvormittag unter dem Vorsitz von Schleswig-Holstein in Lübeck gestartet. Am Mittwoch und am Donnerstag wollen sich die Europaministerinnen und Europaminister von Bund und Ländern unter anderem über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Dänemark austauschen.

Schleswig-Holsteins Europaminister und Vorsitzender der Konferenz, Werner Schwarz (CDU), ist sich sicher, dass auch andere Grenzregionen von den Erfahrungen des deutsch-dänischen Verhältnisses profitieren können. Vor allem der Umgang mit Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze könne ein Vorbild sein, so Schwarz.

Themenschwerpunkte: Europawahl, Klimapolitik, Ukraine

Auch die Klimapolitik der Europäischen Union und die Rolle der Ozeane stehen im Fokus des Treffens. Darüber hinaus wird über die aktuelle Lage in der Ukraine und die künftige Verteilung der finanziellen Mittel in der EU-Strukturpolitik beraten. "Auch in Europa ist das Thema Sparen beziehungsweise das Einsetzen der Mittel für andere Zwecke mittlerweile angekommen", so Minister Schwarz.

Bei der Konferenz in Lübeck soll auch für die Europawahl am 9. Juni geworben werden. Dafür treffen sich die Europaministerinnen und Europaminister mit zwei Schulklassen, um gemeinsam zum Wählen aufzurufen.

Midyatli: Europapolitik von Schwarz-Grün sei "Totalausfall"

Die SPD-Politikerin Serpil Midyatli kritisierte indes die Europapolitik der schwarz-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein scharf. Auch wenn es wichtig sei, bemängelte die Oppositionsführerin, dass sich die Koalition zunehmend auf landwirtschaftliche Themen fokussiere. Sozialpolitik oder Verbraucherschutz würden ihr zufolge dagegen komplett ausgeblendet werden.

