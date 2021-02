Etliche Verstöße auf dem Eis: Polizei kontrolliert Seen Stand: 14.02.2021 15:06 Uhr Das sonnige Winterwetter zieht an diesem Wochenende landesweit viele Menschen nach draußen. Polizei und Ordnungsämter kontrollieren, ob sich alle an die Corona-Regeln halten. Manche Eisflächen mussten geräumt werden.

Zahlreiche Menschen sind heute erneut in Schleswig-Holstein auf zugefrorenen Seen und anderen Gewässern unterwegs. Am Eidersperrwerk kam es am Nachmittag zu einem Großeinsatz. Wie die Leitstelle West NDR Schleswig-Holstein mitteilte, waren etwa 20 Menschen auf dem Eis am Sperrwerk. Unter anderem setzte die Polizei zwei Hubschrauber ein, da Lebensgefahr bestand. Das Eis drohte zu brechen. Die Menschen konnten aber alle eigenständig die Eisfläche verlassen.

Polizei am Passader See

An vielen Gewässern herrsche ein großer Zulauf, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes in Kiel. Großen Andrang gab es ihm zufolge beispielsweise am Passader See im Kreis Plön. Die Polizei sei mit Einsatzkräften vor Ort und beobachte die Lage, hieß es. In anderen Teilen des Landes war die Polizei ebenfalls im Einsatz und musste laut den Lagediensten immer wieder Menschen von Eisflächen holen, die trotz des tagelangen Dauerfrosts oft nicht sicher seien.

Travemünde mit Besucherverbot

In Schleswig hätten am Wochenende trotz Einbruchgefahr Erwachsene die Eisfläche der Schlei im Bereich Luisenbad betreten. Im Kreis Pinneberg spielten demnach Kinder auf dem Krupunder See und auch in Ellerau im Kreis Segeberg wurden vereinzelt Kinder von der Polizei aufgefordert, das Eis von Teichen und Seen zu verlassen. In Travemünde gilt wegen der hohen Infektionszahlen ein Besucherverbot. Travemündes Kurdirektor Uwe Kirchhoff hat am Sonntag nochmal betont: Der Ordnungsdienst ist im Einsatz, kontrolliert, spricht die Auswärtigen an und schickt sie dann konsequent zurück.

Wakenitz: Eisflächen werden geräumt

Auf der Wakenitz wurden sowohl Sonnabend als auch Sonntag die Eisflächen geräumt. Polizei und Ordnungsamt waren unter anderem vor Ort. Das Eis ist nach Ansicht der Polizei nicht sicher und hält nicht. Auch hier besteht Lebensgefahr. Vom Betreten der Eisflächen rät auch die Stadt Kiel ab. Laut Sprecherin Kerstin Graupner sind die Flächen nicht freigegeben, es besteht die Gefahr einzubrechen. Dennoch sind überall auf den Seen im Land Hunderte Menschen, um Schlittschuh zu fahren oder spazieren zu gehen. Im Kreis Plön beispielsweise sind Menschen auch auf Teilen des Großen Plöner Sees, auf dem Lankersee bei Preetz oder dem Pönitzer See unterwegs.

500 Menschen auf dem Einfelder See

Die Polizei teilte mit, dass am Sonntag rund 500 Menschen auf dem Einfelder See bei Neumünster waren. Viele hätten nicht auf die Corona-Regeln geachtet. Gleiches passierte auf dem Großen Wittensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde, auf der Schlei und direkt daneben auf dem Westerwerker See.

