Stand: 21.11.2019 14:18 Uhr

Es fehlen 130 Lehrer in Schleswig-Holstein

Seit Jahren gibt es zu wenig Lehrer in Schleswig-Holstein. Für die Schüler bedeutet das: Unterricht fällt aus oder wird durch Vertretungslehrer unterrichtet. Am Donnerstag hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) einen Überblick über die aktuelle Situation gegeben. Den Idealzustand werde man nie erreichen, räumte Prien ein.

Rechnerisch sind an den Schulen im Norden derzeit noch 130 Lehrerstellen unbesetzt und damit laut Ministerium ähnlich viele wir vor einem Jahr. "Bei 23.345 Planstellen ergibt das eine Besetzungsquote von über 99 Prozent" sagte die Ministerin. Fehlen würden an Schleswig-Holsteins Schulen aktuell 130 Lehrer. Am Anfang des Schuljahres seien noch 259 Stellen unbesetzt gewesen.

Ministerin Prien: Werden Idealzustand nie erreichen







Vor allem auf dem Land fehlen Lehrer

Regional gibt es beim Lehrermangel deutliche Unterschiede. Vor allem in den Kreisen Dithmarschen, Segeberg und Herzogtum Lauenburg gebe es weiterhin Probleme. "Natürlich fehlen uns vor Ort mehr Lehrkräfte als nur für 130 Planstellen", meinte Prien. Durch Elternzeit oder längere Erkrankungen erteile ein Teil der Lehrer keinen Unterricht, obwohl dieses Personal formal Planstellen hat.

Neues Planungstool soll Abhilfe schaffen

Um mittelfristig besser planen und steuern zu können, hat das Ministerium gemeinsam mit Informatikern und Statistikern ein neues Lehrkräftebedarfs-Planungs-Tool entwickelt, das auf die aktuelle Bevölkerungsentwicklung reagieren soll. Damit will das Ministerium den Lehrerbedarf für die kommenden neun Jahre voraus errechnen.

Außerdem setzt Prien auf Ausbildung und Qualifizierung von Lehrern und darauf, die Attraktivität des Berufes zu steigern. Bernd Schauer von der Lehrer-Gewerkschaft GEW nannte die Bemühungen der Ministerin halbherzig. Ihm fehlen vor allem entlastende Sofortmaßnahmen für Lehrer, wie eine Reduzierung der Pflichtstundenzahl, damit sie länger im Beruf bleiben.

