Erstklässler im Norden eingeschult Stand: 04.08.2021 14:14 Uhr Knapp 24.000 Kinder sind laut Bildungsministerium am Mittwoch in Schleswig-Holstein eingeschult worden.

Verkehrsverbände appellieren deshalb an Autofahrer, besonders vorsichtig zu fahren. "Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger. Sie müssen lernen ihren Schulweg alleine zu meistern. Das ist für viele eine große Herausforderung", sagte die Vizepräsidentin der Landesverkehrswacht, Elisabeth Pier, NDR Schleswig-Holstein. Es sei auch wichtig, mit den Kindern den Schulweg zu üben und verschiedene Verkehrssituationen mit ihnen durchzuspielen. Denn laut Verkehrsministerium gibt es im Land jährlich noch mehr als 1.000 Verkehrsunfälle mit Kindern.

AUDIO: Landesverkehrswacht: Mit Kindern Situationen im Verkehr üben (1 Min) Landesverkehrswacht: Mit Kindern Situationen im Verkehr üben (1 Min)

Allgemeiner Schulstart bereits am Montag

Die Schule für alle anderen Kinder und Jugendliche hat bereits am Montag begonnen. In fast 800 öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen erschienen etwa 360.000 Mädchen und Jungen zum Unterricht. Sie müssen in den ersten drei Wochen zum Schutz vor dem Coronavirus in den Innenräumen Masken tragen.

