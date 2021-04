Ersthelfer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall auf der A7 Stand: 05.04.2021 21:30 Uhr Nach einem Unfall infolge von Straßenglätte haben sich am Montagabend auf der A7 bei Norderstedt auf Höhe der Raststätte Holmmoor mehrere Unfälle ereignet. Ein Mann kam ums Leben, es gab mehrere Verletzte.

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen der A7 in Fahrtrichtung Norden unterwegs und verlor bei zu hoher Geschwindigkeit und widrigen Wetterverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte in die Mittelschutzplanke und kam anschließend rechts auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer erlitt dabei keine Verletzungen, sein 17-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

Vier nachfolgende Autofahrer hielten hinter der Unfallstelle an, um zu helfen. Ein 64-jähriger Mann, der auf dem Standstreifen angehalten hatte, lief als erster hinter der Leitplanke zum Unfallort. Zeitgleich verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eine 26-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Ihr Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei schleuderte es gegen den Ersthelfer und dann weiter gegen die abgestellten Fahrzeuge der anderen Ersthelfer auf dem Standstreifen.

Dabei wurden die Fahrerin sowie ihre drei Mitfahrer schwer verletzt. Der 64-Jährige verstarb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Um 18.30 Uhr wurde die A7 in Richtung Norden voll gesperrt, der Verkehr ab Schnelsen Nord abgeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 06.04.2021 | 07:00 Uhr