Stand: 08.03.2024 10:26 Uhr Erstes Wildpferd-Fohlen der Saison in Geltinger Birk geboren

Im Naturschutzgebiet Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg) ist das erste Fohlen der Konik-Wildpferde in dieser Saison geboren worden. Am Montagmorgen hat der Vierbeiner das Licht der Welt erblickt. In diesem Jahr werden noch 15 weitere Fohlen erwartet. Im Herbst werden sie gechipt und bekommen einen Namen. Die Konik-Wildpferde leben seit 2002 in der Geltinger Birk und sorgen in dem Naturschutzgebiet für den Erhalt der Artenvielfalt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2024 | 08:30 Uhr