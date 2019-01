Stand: 03.01.2019 18:51 Uhr

Erster Problemwolf in Schleswig-Holstein?

von Nikolai Hotsch, Jörg Jacobsen

Wenn ein Wolf mehrfach spezielle Schutzzäune überwindet und Nutztiere reißt, gilt er als sogenannter Problemwolf - und kann unter bestimmten Umständen abgeschossen werden. Bislang hat es das in Schleswig-Holstein noch nicht gegeben. Das könnte sich aber ändern: In Bilsen bei Quickborn (Kreis Pinneberg) sind nach Angaben des Wolfsmanagements am Mittwoch Schafe auf zwei Weiden gerissen worden, die durch wolfssichere Zäune geschützt sind. Die Ergebnisse von DNA-Schnelltests stünden zwar noch aus, aber es deute vieles auf einen Wolf hin. Auch in der vergangenen Woche ist es nach Angaben des Landes in der Gegend zu einem Schafsriss hinter einem Schutzzaun gekommen.

Land muss Abschuss genehmigen

Ende November hatte es in Westerhorn (Kreis Pinneberg) den ersten bekannten Fall im Land gegeben, bei dem Schafe von einem Wolf gerissen wurden, die laut Schäfer hinter einem Schutzzaun standen. Sollten die DNA-Proben ergeben, dass jetzt wieder ein Wolf die eingezäunten Schafe gerissen hat, könnte ein "Antrag auf Entnahme" gestellt werden. Anschließend würden Mitarbeiter des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) den Antrag prüfen. Sollten sie zu dem Ergebnis kommen, dass der Wolf auf Grund seines Verhaltens geschossen werden darf, würden sie eine entsprechende Genehmigung ausstellen. Die könnte zum Beispiel beinhalten, dass bestimmte Jäger in einem genau festgelegten Gebiet für eine begrenzte Dauer Jagd auf den Wolf machen dürften.

Welcher Wolf ist der Problemwolf?

Das Landesamt lässt nach jedem Vorfall DNA-Proben im Labor untersuchen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass für die meisten Risse in der Region immer derselbe Wolf verantwortlich ist. Es handelt sich um das Tier mit dem Kürzel GW924m. DNA von einem anderen Wolf konnten die Genetiker laut LLUR in den vergangenen Monaten dort nicht entschlüsseln. Der Wolf mit der Nummer 924 ist seit dem Sommer in der Region zwischen A 7, A 23 und B 206 unterwegs.

Sollte er tatsächlich zum Abschuss freigegeben werden, wäre die Identifikation ein Problem. Jäger wüssten nicht, ob ihnen tatsächlich Wolf GW924m vor die Flinte läuft oder nicht. In der Theorie müsste das Tier also gefangen werden, ein weiterer DNA-Test müsste seine Identität zweifelsfrei klären. Da dieses Verfahren in der Praxis nicht umsetzbar ist, hat sich eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf ein alternatives Vorgehen verständigt: Demnach könnte das LLUR den zeitlich und örtlich begrenzten Abschuss von Wölfen - auch ohne DNA-Test - genehmigen.

Wolf von Mölln ohne Scheu

Vor vier Jahren hatte das Land bereits die Entnahme eines Wolfes in der Nähe von Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) genehmigt. Das Tier galt allerdings nicht als "problematisch", sondern als "verhaltensauffällig", weil es keine Scheu vor Menschen hatte.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 03.01.2019 | 19:30 Uhr