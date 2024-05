Stand: 16.05.2024 09:33 Uhr Erster Heuler des Jahres in Friedrichskoog

Die Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) hat den ersten Heuler des Jahres aufgenommen. Am Dienstag hatten Spaziergänger das Jungtier am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gefunden. Der Seehund sei erst ein bis zwei Tage alt und wohl eine Frühgeburt gewesen, heißt es in einer Mitteilung. So hat Bosse - auf diesen Namen wurde der Seehund getauft - noch vollständig das lange, weiße Embryonalfell getragen. Zudem war der Heuler verletzt, vermutlich aufgrund von Hundebissen. Er befindet sich jetzt zur Erholung in Quarantäne.

