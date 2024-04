Stand: 30.04.2024 15:31 Uhr Erste regionale Erdbeeren

Die ersten regionalen Erdbeeren sind da. Auf dem Hof Mougin in Grömitz-Lenste (Kreis Ostholstein) wird aktuell geerntet. Die ersten Früchte werden in großen Folientunneln angebaut. Erdbeerbauer Heinrich Mougin sieht das als Alternative zum CO2-Ausstoß, den aus dem Ausland importierte Früchte verursachen. "Unser Ziel ist es, immer zum ersten Mai die ersten heimischen Erdbeeren zu ernten", so Mougin.

