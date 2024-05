Stand: 23.05.2024 15:23 Uhr Erste Hilfe: Lübecker Polizisten retten Mann das Leben

In Lübeck-St. Jürgen haben Polizisten und Ersthelfer am Mittwoch einem 50-jährigen Autofahrer wohl das Leben gerettet. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde eine Streife in die Baltische Allee geschickt, weil dort ein Mann während der Fahrt das Bewusstsein verloren hatte. Er habe sein Fahrzeug noch zum Stehen bringen können und sei dann nicht mehr ansprechbar gewesen.

Vor Ort angekommen, leisteten Passanten bereits Erste Hilfe und reanimierten den Autofahrer. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes unterstützten die Beamten bei den Wiederbelebungsmaßnahmen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dem Mann geht es laut Polizeidirektion Lübeck nun wieder besser.

