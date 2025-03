Stand: 07.03.2025 12:58 Uhr Erste Haustier-Messe in Husum: Premiere am Wochenende

Auf dem Messegelände in Husum (Kreis Nordfriesland) findet am Wochenende (8. und 9.3.) die die erste Haustier-Messe "Fellnasen & Friends" statt. 50 Aussteller sowie Tierschutzvereine aus der Region geben dort Anregungen und Tipps für Hund-, Katzen und Kleintierhalter. Das teilt Initiatorin Kristin Hultzsch mit. Die Messe ist am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Themen im Vortragsprogramm sind "Erste Hilfe beim Tier" und "Angst vor Silvester".

Hundesport auf der Showfläche: Agility, Obedience, Rallye

Auf der Showfläche geht es um verschiedene Sportarten für den Hund: Agility - also Schnelligkeit -, Obedience - das ist das Befolgen von Kommandos - oder etwa Rallye. Tagestickets kosten sieben Euro für Erwachsene, für Kinder ab zehn Jahren beträgt der Eintrittspreis fünf Euro und für Hunde zwei Euro. Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt.

