Stand: 26.04.2024 11:22 Uhr Erste Elektro-Busse in Flensburg unterwegs

In Flensburg werden von Freitag an die ersten vier Elektrobusse eingesetzt. Bis Mitte 2025 soll die Flotte laut Aktiv Bus auf 20 Fahrzeuge erweitert werden. Die Elektrobusse werden mit insgesamt 6,5 Millionen Euro durch den Bund gefördert. Im Juli vergangenen Jahres hatten in Flensburg die Bauarbeiten für den Bau eines Betriebshofs für die E-Busse begonnen. Hier sollen bis 2028 insgesamt 70 Elektrobusse geladen und untergestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2024 | 08:00 Uhr