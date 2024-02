Ab Montag erneuter Warnstreik privater Busunternehmen in SH Stand: 19.02.2024 19:29 Uhr Fünf Tage lang sollen Fahrerinnen und Fahrer von privaten Busunternehmen im ganzen Land in der kommenden Woche streiken. Der Stadtverkehr in den Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster ist nicht betroffen.

Von Montagmorgen bis zum Freitagabend kommender Woche hat die Gewerkschaft ver.di alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im privaten Busgewerbe zum Warnstreik aufgerufen. Ver.di-Sprecher Frank Schischefsky betont allerdings, dass der Streik ausgesetzt würde, wenn es zu einem "ernst gemeinten, verhandlungsfähigen Angebot" käme. Der Busverkehr in den kreisfreien Städten Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster ist von den Streiks nicht betroffen.

Bereits in dervergangenen Woche haben in Kiel 2.500 Menschen vor dem Landeshausdemonstriert. Gemeinsam mit der Gewerkschaft und der Umweltbewegung Fridays for Future überreichten die Beschäftigten eine Petition für einen Ausbau und eine bessere Finanzierung des ÖPNV an den Bundestagsabgeordneten Matthias Stein (SPD). Für die Beschäftigten fordert die Gewerkschaft ver.di die Einführung einer 35-Stunden-Woche sowie die Begrenzung der Schichtlängen auf maximal zehn Stunden. Außerdem soll die Mindestruhezeit zwölf Stunden betragen.

Weitere Informationen Busfahrerstreik: 2.500 Menschen demonstrieren vor Landeshaus in Kiel Dabei überreichten sie Politikern eine Petition für eine bessere Finanzierung des ÖPNV. Am Sonnabend rollte der Busverkehr wieder an. mehr

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Öffentlicher Nahverkehr