Erneute Vollsperrung des Rendsburger Kanaltunnels

Der Kanaltunnel in Rendsburg ist am Freitag ab 21 Uhr gesperrt. Die Vollsperrung geht bis Sonnabend um 5 Uhr. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau (WSA) wird der Tunnel für die im Februar beginnende vierspurige Verkehrsführung vorbereitet. Bis dahin gibt es noch zwei weitere nächtliche Vollsperrungen. Eine ist für den 31. Januar auf den 1. Februar angesetzt - von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Eine weitere, kürzere Sperrung wird es in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar geben (22 bis 4 Uhr).

Kanaltunnel: Erst mal freie Fahrt ab Februar Schleswig-Holstein Magazin - 13.12.2019 19:30 Uhr Im Februar sollen die Bauarbeiten am Rendsburger Kanaltunnel erst mal fertig sein. Bis der Tunnel dauerhaft freigegeben wird, dauert es allerdings trotzdem noch.







Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage

In der Nacht zu Sonnabend warten Fachfirmen turnusmäßig technische Anlagen im Tunnel. Dazu gehören dazu laut WSA beispielsweise Sensoren der Lüftungsanlage. Außerdem schalten Techniker zeitweise den Strom im Tunnel ab, um die alte Niederspannungshauptverteilung vom Netz abzukoppeln und für den Abbau vorzubereiten. Außerdem ist in dieser Nacht geplant, den Leitstand vom angestammten Standort am Meesdiek in andere Räumlichkeiten zu versetzen. Das Gebäude am Meesdiek soll später abgerissen werden.

Umleitung über die A7

Für den Zeitraum der Vollsperrungen sollten die Verkehrsteilnehmer über die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug ausweichen. An der Fährstelle Nobiskrug werden jeweils bis 1 Uhr nachts zwei Fähren fahren, danach lediglich eine Fähre.

Sanierung geht weiter bis Ende 2020

Ab 1. Februar soll der Verkehr dann für mindestens zwei Monate vierspurig durch den Kanaltunnel fließen. Die Großsanierung des Straßentunnels ist dennoch nicht fertig und wird sich den Angaben zufolge noch bis Ende des Jahres 2020 hinziehen. Bis dahin gilt auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Wechselseitige Tunnelsperrungen sind angekündigt.

