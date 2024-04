Stand: 08.04.2024 11:35 Uhr Erneut brennt Laube in Lübeck: Kriminalpolizei ermittelt

Am Sonntagmorgen hat wieder eine Laube an der Schönböckener Straße in Lübeck gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr hatten die Einsatzkräfte den Brand einer Gartenlaube auf dem Kleingartengelände Theophil schnell unter Kontrolle und konnten ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst vor rund drei Wochen war es auf dem Kleingartengelände zu zwei Bränden gekommen. Ob ein Zusammenhang besteht, wird nun untersucht.

