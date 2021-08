Erneut Verspätungen auf Marschbahnstrecke durch Signalstörung Stand: 09.08.2021 10:56 Uhr Pendler und Urlauber auf dem Weg von sowie nach Sylt brauchten bereits am Sonntag starke Nerven. Und auch am Montagmorgen gab es laut Bahn weitere Verspätungen und Zugausfälle.

Vom Sonntagmorgen an bis etwa 15 Uhr gab es laut Bahn auf der Marschbahnstrecke eine Signalstörung. Dazu kam eine sogenannte Bahnübergangsstörung in Stedesand (Kreis Nordfriesland). In diesem Bereich konnten die Züge nur Schritttempo fahren.

Verspätungen bis zu 70 Minuten

Diese Störungen führten offenbar zu einem ziemlichen Chaos. Nach Angaben von Usern der NDR Schleswig-Holstein App gab es Verspätungen von bis zu 70 Minuten. Auch die Straßen rund um den Bahnhof auf Westerland waren verstopft.

Seit etwa 15 Uhr sind die Störungen behoben. Laut Bahn haben sich die Verspätungen nach und nach abgebaut.

