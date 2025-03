Stand: 24.03.2025 14:43 Uhr Ermittlungen nach Überfall auf Geldtransporter in Reinbek

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Reinbek (Kreis Stormarn) am vergangenen Freitag (21.3.) sind die Täter weiter auf der Flucht. Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizeidirektion Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Montag mitteilten, hatte ein Mitarbeiter des Transporterunternehmens am vergangenen Freitagnachmittag den Supermarkt gerade verlassen, als er von mindestens drei Personen attackiert wurde. Der Mitarbeiter wurde durch Reizgas leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Das konnte er am Freitagabend wieder verlassen.

Die Täter sind danach mutmaßlich in einem roten Kleinwagen geflüchtet. Die Kriminalpolizei ermittelt auf Hochtouren. Nähere Angaben zur Tat und auch zur Beute machen Staatsanwaltschaft und Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Im Zuge der Ermittlungen wird laut Polizei auch ein möglicher Zusammenhang mit mehreren Überfällen auf Geldtransporter in Hamburg in den vergangenen Monaten geprüft. Am Freitag lief wegen des Überfalls eine Großfahndung der Polizei in der Region. Dafür kreiste auch ein Hubschrauber über der Gegend.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn