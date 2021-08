Ermittlungen nach Einbruch in Norderstedter Haspa

Stand: 10.08.2021 14:36 Uhr

Unbekannte waren nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag und am Sonntagmittag gewaltsam in die Haspa-Filiale in Norderstedt eingedrungen. Am Montagmorgen hat es dann in einer Wohnung im selben Gebäude gebrannt.