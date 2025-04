Stand: 23.04.2025 13:27 Uhr Ermittlungen nach Einbruch in Malenter Rathaus

Nach dem Einbruch in das Rathaus in Malente (Kreis Ostholstein) laufen die Ermittlungen. Unbekannte waren offenbar am Osterwochenende in das Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße eingestiegen. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, waren diverse Räume betroffen. Was aus den Büros gestohlen wurde, dazu wollten sich die Ermittler vorerst nicht äußern. Nur so viel: Computer oder Dokumente wurden nach ersten Erkenntnissen nicht entwendet. Die Kriminalpolizei hat bereits Spuren gesichert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein