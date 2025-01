Stand: 13.01.2025 10:33 Uhr Ermittlungen nach Brand in Geesthachter Restaurant

Nach dem Feuer in einem griechischen Restaurant in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist nach wie vor unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu nach eigenen Angaben aufgenommen. Bei dem Feuer am vergangenen Donnerstag (9.1.) brannte die Gaststätte vollständig aus. Aktuell stützt das Technische Hilfswerk die Wände, damit die Brandermittler das Gebäude betreten können. Die Gastronomen, die das Geesthachter Restaurant mehr als 20 Jahre geführt haben, stehen nun buchstäblich vor einem Trümmerhaufen. Ein langjähriger Mitarbeiter und Angehöriger der Betreiberfamilie sagte NDR Schleswig-Holstein, dass mit dem Brand ein Teil von ihm gestorben sei. Die Gaststätte sei für ihn wie sein zweites Zuhause gewesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg