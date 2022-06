Ermittlungen im Drogenmilieu: Durchsuchungen auch in SH Stand: 16.06.2022 11:32 Uhr Wegen Ermittlungen im Thüringer Drogenmilieu gibt es auch Durchsuchungen in Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Landespolizei wurde mindestens ein Objekt kontrolliert.

Viele Informationen gibt es von der Polizei noch nicht. Das betroffene Objekt in Schleswig-Holstein soll im Süden des Landes liegen - im Kreis Pinneberg. Von Festnahmen in Schleswig-Holstein ist nicht die Rede. Insgesamt wurden in Thüringen, Schleswig-Holstein und Berlin 26 Wohn- und Geschäftsräume in mehreren Städten durchsucht. Ermittelt wird in fünf Verfahren gegen insgesamt zehn Beschuldigte mit Bezügen zur rechten Szene. Tatverdacht bestehe wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in Verbindung mit Geldwäsche sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. Sieben Haftbefehle wurden vollstreckt. Am Mittag soll es nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein eine Pressekonferenz geben.

500 Einsatzkräfte, Polizeihunde und viel Spezialtechnik

An dem Einsatz waren insgesamt mehr als 500 Einsatzkräfte aus Thüringen und Spezialeinheiten aus anderen Bundesländern beteiligt. Sie wurden durch Polizeihunde und von Spezialtechnik unterstützt. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Mobiltelefone und Kryptohandys, eine größere Menge Bargeld, ein hochwertiges Auto, hochwertige Uhren, Computer sowie eine kleine Menge Betäubungsmittel beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden zwei Schreckschusswaffen und eine vermutlich schussfähige Handfeuerwaffe mit Munition gefunden.

