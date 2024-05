Stand: 07.05.2024 14:57 Uhr Ermittlungen gegen Kapitän von Kreuzfahrtschiff eingestellt

Im September vergangenen Jahres ist das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 4" der Reederei TUI Cruises in das Sperrgebiet der Bauarbeiten für den Fehmarnbelttunnel (Kreis Ostholstein) gefahren. Dabei soll es beinahe mit einem Baggerschiff kollidiert sein. Ermittlungsverfahren unter anderem gegen den Kapitän des Kreuzfahrtschiffs sind jetzt eingestellt worden. Das entschied die zuständige Staatsanwaltschaft in Hamburg. Demnach habe es keine Anhaltspunkte für eine Straftat gegeben, weil zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Leib und Leben bestanden habe, so die Staatsanwaltschaft.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fehmarnbelt-Querung