Erlebnishus in St. Peter-Ording für Architekturpreis nominiert

Das Erlebnishus in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist für den internationalen Architekturpreis "Buildings of the World" nominiert worden. Das teilt die Tourismuszentrale mit. Das Erlebnishus aus Holz und Glas ist am Ende der Erlebnispromenade im Stil der traditionellen Pfahlbauten in St. Peter-Ording gebaut worden. Die Gewinner der Online-Abstimmung sollen am 4. Februar bekannt gegeben werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland