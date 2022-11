Erkranktes Personal: 78 Zugausfälle bis zum späten Nachmittag Stand: 04.11.2022 20:44 Uhr Weil zu viel Personal krank ist, streicht die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben Fahrten im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein. Betroffen sind vor allem Züge zwischen Flensburg, Kiel, Lübeck und Hamburg.

Auch am Freitag sind viele Verbindungen der DB Regio in Schleswig-Holstein ausgefallen. "Der Zug fällt aus. Grund: erhöhter Krankenstand beim Fahrpersonal" twittert DB Regio inzwischen seit zwei Tagen. 78 Züge mussten demnach bis zum späten Freitagnachmittag gestrichen werden. Betroffen sind die Strecken von Flensburg beziehungsweise Rendsburg nach Kiel, von Kiel nach Lübeck, Lübeck nach Neustadt und Bad Oldesloe nach Hamburg. Für die meisten Ausfälle wurde ein Ersatzverkehr per Bus eingerichtet, doch bei einigen Verbindungen heißt es: "Bitte nach Möglichkeit vorherige oder nachfolgende Verbindungen nutzen" oder "Ersatzverkehr in Planung".

AUDIO: Zugausfälle am Bahnhof in Bad Oldesloe (3 Min) Zugausfälle am Bahnhof in Bad Oldesloe (3 Min)

Zu viele Lokführer haben sich nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn aktuell krank gemeldet. Wie viele es genau sind, wurde nicht bekannt gegeben. Bereits am Mittwoch wurden in SH etliche Verbindung gestrichen. Auch am Donnerstag fielen mehr als 100 Verbindungen aus.

Reisende sollen sich rechtzeitig informieren

Reisende sollen sich vor Fahrtantritt in der App oder über Twitter informieren, ob ihr Zug fährt. Auch bei der Hamburger Hochbahn gibt es krankheitsbedingt Probleme: Dort fahren nicht alle Bahnen der U1 nach Norderstedt (Kreis Segeberg) und Großhansdorf (Kreis Stormarn).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.11.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr