Stand: 03.03.2025 09:31 Uhr Erfde bekommt acht Millionen Euro für Gesundheitszentrum

Die Gemeinde Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) plant den Bau eines neuen Gesundheitszentrums - dafür erhält die Gemeinde nun Förderungen in Höhe von acht Millionen Euro. Das hat das Innenministerium bekannt gegeben. Die Gelder stammen aus Mitteln der Städtebauförderung. Mit der Errichtung des Gesundheitszentrums wird die Daseinsvorsorge für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Erfde und der umliegenden Gemeinden gestärkt, so ein Sprecher des Innenministeriums. In dem Zentrum sollen neben mehreren Arztpraxen auch eine Apotheke, eine Tagespflegeeinrichtung und ein Sanitätshaus entstehen. Die Tagespflegeeinrichtung soll nach den Plänen der Gemeinde Platz für bis zu 18 Pflegebedürftige bieten.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg