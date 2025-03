Stand: 07.03.2025 12:22 Uhr Equal Pay Day: Ungleichheit in der Landwirtschaft

In Schleswig-Holstein liegt der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen bei etwa 11 Prozent. Es gibt allerdings einen Bereich, in dem Frauen oft gar nicht erst in diese Statistik fallen: die Landwirtschaft. Nicole von Eitzen, Vorständin des Kreisverbandes der Landfrauen in Dithmarschen sieht vor allem ein Problem: In der Landwirtschaft seien Frauen, die in die Familienbetriebe hineingeboren werden und auch dort arbeiten häufig nicht ausreichend abgesichert. Sie seien etwa nicht angestellt und zahlen keine Rentenversicherung, das erhöhe das Risiko in der Rente hinten runter zu fallen. Es sei also wichtig, dass sich Frauen frühzeitig zusammen mit Partner oder Familie über ihre finanzielle und soziale Absicherung Gedanken machen.

