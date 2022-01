Entwarnung nach Bombendrohung am Bahnhof Neumünster Stand: 31.01.2022 13:29 Uhr Heute Morgen hat es eine Bombendrohung am Bahnhof in Neumünster gegeben. Die Bundespolizei konnte nach knapp vier Stunden jedoch Entwarnung geben.

Die Drohung war laut Hanspeter Schwartz von der Bundespolizei am Morgen gegen 8.45 Uhr per E-Mail eingegangen. Der Bahnhof wurde daraufhin evakuiert und weiträumig abgesperrt. Züge durften nicht in den Bahnhof einfahren oder ihn verlassen. Sprengstoffsuchhunde und Spezialkräfte aus Hamburg waren vor Ort. Bei der Durchsuchung der Gebäude, des Bahnsteiges und der Schließfächer wurden keine verdächtigen Gegenstände entdeckt. Wer die E-Mail abgeschickt hat und woher sie kam, versuchen die Beamten nun zu ermitteln.

Beeinträchtigungen bei der Bahn

Noch immer gibt es Beeinträchtigungen bei den Zugverbindungen. Bis der Zugverkehr sich rund um Neumünster wieder normalisiert hat, dürfte es allerdings noch dauern. Die DB Regio teilt mit, dass es bei Verbindungen mit den Zügen RE7 und RE70 zu Verspätungen kommt. Betroffen seien Fahrten zwischen Kiel und Hamburg, Kiel und Husum sowie Richtung Flensburg. Reisende sollen ihre Verbindung vor der Abfahrt des Zuges prüfen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist teilweise eingerichtet, soll aber demnächst eingestellt werden. Die DB Regio hält Reisende auch über ihren Twitter-Kanal auf dem Laufenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2022 | 14:00 Uhr