Entwarnung nach Asbestfund in Timmendorfer Schule

Nach dem Asbest-Fund in der Grund- und Gemeinschaftsschule Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hat die Gemeinde am Montagmittag Entwarnung gegeben. Der Gutachter habe in der Raumluft keine Asbest-Fasern nachgewiesen, teilte die Verwaltung NDR Schleswig-Holstein mit. Mehrere Tage lang hatte der Gutachter den Angaben zufolge zahlreiche Räume in der Schule untersucht.

Verwaltung schwieg ein halbes Jahr

Ende des Jahres war klar geworden, dass Bodenplatten in der Grund- und Gemeinschaftsschule Asbest enthielten. Jetzt hat die Verwaltung Entwarnung gegeben.







Ende 2019 war klar geworden, dass Bodenplatten in der Grund- und Gemeinschaftsschule Asbest enthielten. Lehrer, Eltern und Schüler kritisierten die Verwaltung daraufhin scharf. Denn sie wusste bereits seit dem Frühjahr darüber Bescheid, informierte die Öffentlichkeit darüber aber erst etwa ein halbes Jahr später. Man habe keine Notwendigkeit gesehen, da keine Gefahr bestanden habe, so die Verwaltung.

Allerdings hatte ein Gutachter im Dezember von mehreren Rissen im belasteten Bodenbelag berichtet. Diese Stellen wurden versiegelt. Die Gemeinde Timmendorfer Strand will die asbesthaltigen Platten im kommenden Jahr austauschen lassen.

