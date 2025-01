Stand: 23.01.2025 08:35 Uhr Entschlickung der Krückau bei Elmshorn beginnt

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) entschlickt ab Donnerstag (23.01.) ein sogenanntes Spülschiff die Krückau. Wie viele andere Nebenflüsse der Elbe hat auch die Krückau ein Schlickproblem. In den vergangenen 20 Jahren hat sich in dem tideabhängigen Fluss so viel davon abgesetzt, dass Schiffe inzwischen nur noch eingeschränkt fahren können. Als Eigentümer des Flusses ist eigentlich der Bund für die Entschlickung zuständig. Damit die Krückau aber weiter befahrbar bleibt, haben mehrere Elmshorner Vereine Spenden für die Finanzierung des Spülschiffs gesammelt.

