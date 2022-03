Entlastungspaket: Wichtige Weichenstellung oder falsche Verteilung? Stand: 24.03.2022 18:12 Uhr Das vom Bund angekündigte Energie-Entlastungspaket für die Bürger ist in Schleswig-Holstein auf Lob und Kritik gestoßen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) spricht von einer wichtigen Weichenstellung. Soziale Härten für Bürger könnten damit abgefedert werden. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel meint, vieles gehe zwar in die richtige Richtung, allerdings sei das Paket zu breit angelegt. So würden einkommensschwache Haushalte zwar vom Familienzuschuss und der Energiepreispauschale profitieren, aber alle anderen eben auch.

Verbraucherzentrale will mehr Verteilungsgerechtigkeit

Ähnlich sieht es die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Sie hätte sich zum Beispiel einen Heizkostenzuschuss für Haushalte mit geringem Einkommen gewünscht. Tom Janneck sagte NDR Schleswig-Holstein: "Wir hätten gerne einen stärkeren Fokus auf die Verteilungsgerechtigkeit. Also, das tatsächlich Haushalte mit geringem Einkommen stärker unterstützt werden, indem zum Beispiel ein 1.000-Euro Heizkostenzuschuss für diese Personengruppen bezahlt werden würde und zusätzlich ein 1.000-Euro Familienbonus angekommen wäre."

Nahverkehrsverbund kann Lage noch nicht einschätzen

Im Entlastungspaket wird auch angekündigt, dass ein neues Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden soll. Es soll lediglich neun Euro pro Monat kosten. Der Nahverkehrsverbund Schleswig Holstein kann allerdings noch nicht einschätzen, ob Bus und Bahn dann plötzlich viel zu voll sein könnten. Noch fehlten genauere Infos vom Bund, hieß es.

Energiepreispauschale als Zuschuss zum Gehalt

Die Spitzen der Ampel-Koalition hatten wegen der stark gestiegenen Energiepreise ein umfangreiches Entlastungspaket für die Bürger präsentiert. Dazu zählen eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt sowie eine Senkung der Steuer auf Kraftstoffe für drei Monate. Die Koalition will für diese Zeit außerdem ein neues Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr einführen, das neun Euro pro Monat kosten soll. Familien erhalten für jedes Kind einen zusätzlichen Bonus von 100 Euro.

