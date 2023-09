Entführung in Kiel: Mutmaßlicher Täter polizeibekannt Stand: 13.09.2023 14:11 Uhr Der verdächtige 27-Jährige soll die Rendsburgerin bereits früher geschlagen und vergewaltigt haben. Jetzt wird wegen Entführung gegen ihn ermittelt.

Nachdem ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Dienstag eine 29-Jährige aus der Gewalt eines Mannes befreien konnte, hat die Staatsanwaltschaft Kiel jetzt weitere Einzelheiten zum Hintergrund bekannt gegeben. Demnach haben die die Behörden schon in zwei weiteren Fällen gegen den mutmaßlichen Täter ermittelt, in denen ebenfalls die Frau aus Rendsburg das Opfer war.

Kein dringender Tatverdacht

Im April soll der verdächtige 27-Jährige mit einem Cricketschläger auf die Frau eingeschlagen haben. Die Polizei Hamburg ermittelt deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Im Mai soll er die 29-Jährige dann außerdem vergewaltigt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab es damals nicht genug Anhaltspunkte und keinen dringenden Tatverdacht, deshalb wurde kein Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Nun steht der 27-Jährige in Verdacht, die Frau am Sonntag in Rendsburg entführt und auf dem MFG-5-Gelände in Kiel gegen ihren Willen festgehalten zu haben. Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des Mannes. Stundenlang hatten Einsatzkräfte am Dienstag auf dem ehemaligen Marinegelände nach der Frau gesucht und sie schließlich befreit.

Mann wurde observiert

Zuvor sei der 27-Jährige observiert worden, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler. "Es ist den Polizeikräften gelungen, den Tatverdächtigen auf dem Gelände des MFG-5 zu identifizieren und eine Zeit lang zu observieren. Zeitgleich scheint es der Geschädigten gelungen zu sein, sich soweit selbst zu befreien, dass sie an ein Mobiltelefon kommen konnte und einen Notruf absetzen konnte", berichtete er weiter. Die Polizei konnte dadurch den genauen Standort der Frau ermitteln. Sie wurde in einem alten Hangargebäude gefunden. Rettungskräfte brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Staatsanwaltschaft nicht.

VIDEO: Vermisstensuche in Kiel-Holtenau (2 Min)

Staatsanwaltschaft will heute über Haftbefehl entscheiden

"Als wir sicher sein konnten, dass wir die Geschädigte anhand des Mobiltelefons finden werden, entschloss sich die Polizei zum Zugriff, sodass der Tatverdächtige festgenommen wurde", sagte Oberstaatsanwalt Bimler. Am Mittwochnachmittag will die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob ein Haftbefehl gegen den 27-Jährigen beantragt wird.

Entführungsfoto auf Instagram veröffentlicht

Die Frau war seit Sonntag vermisst worden. Angehörige hatten die Polizei eingeschaltet. Heute teilte die Polizei mit, dass am Tag des Verschwindens der 29-Jährigen auf ihrer Instagram-Seite vorübergehend ein Foto hochgeladen worden war. Dieses soll die Vermisste vor einer Heizung hockend gezeigt haben - mit den Händen auf dem Rücken und mit zugeklebtem Mund.

Ebenfalls heute gab die Polizei bekannt, dass Täter und Opfer in keiner Beziehung zueinander gestanden haben. Sie kannten sich demnach lediglich weitläufig.

Aufwendige Suchaktion

Das ehemalige MFG-5-Gelände ist relativ groß und unübersichtlich. Nach Angaben der Stadt Kiel umfasst das seit 2014 öffentlich zugängliche Areal rund 70 Hektar mit mehr als 100 Gebäuden. Die Polizeibeamten hatten mehrere leer stehende Kasernengebäude, Lagerhallen und unterirdische Bunker durchsucht - auch eine Drohne und Suchhunde waren im Einsatz. Außerdem hatte die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten und mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem verdächtigen Mann gesucht.

