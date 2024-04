Stand: 09.04.2024 10:02 Uhr Engelsby sucht Graffiti-Sprayer für Kunstprojekt

Graffiti, aber ganz legal: In Engelsby in Flensburg soll eine triste Fahrradunterführung verschönert werden. Nach Angaben der Stadt werden für dieses Projekt noch Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren gesucht, die Lust haben mitzumachen. Der Workshop beginnt am Mittwoch und endet am Sonntag. Anmelden kann man sich direkt bei der leitenden Künstlerin Melina Grasso. Schon im vergangenen Jahr wurde in Engelsby bereits eine Unterführung in ein U-Boot-Panorama verwandelt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2024 | 08:30 Uhr