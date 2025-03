Stand: 20.03.2025 06:14 Uhr Energiewende: Neues Umspannwerk in Hardebek im Kreis Segeberg

In Hardebek (Kreis Segeberg) soll ab 2027 ein neues Umspannwerk eine zentrale Rolle in der Stromversorgung des Landes übernehmen. Seit Donnerstag (20.3.) wird an diesem Umspannwerk gebaut. Ab 2027 soll dort laut Netzbetreiber Tennet durch vier Höchstspannungs-Transformatoren ein großer Teil der erneuerbaren Energie von den Küsten Richtung Süden fließen. Damit werde das Umspannwerk ein wichtiger Baustein für die Energiewende. Die Akzeptanz für die Baustelle vor Ort ist laut Hardebeks Bürgermeister Wolfgang Wilczek (Hardebeker Wählergemeinschaft) groß. Irgendwo müsse die Energiewende nun einmal stattfinden, sagte er. Zudem werde die Gemeinde von der Gewerbesteuer profitieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Strom Energiewende Kreis Segeberg