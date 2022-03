Energieversorgung in SH: Mehr Öl vor Dithmarschen fördern? Stand: 08.03.2022 20:20 Uhr In Europa wird derzeit intensiv diskutiert, auf russisches Erdgas und auch auf Öl und Kohle zu verzichten. Auch in Schleswig-Holstein ist über energiepolitische Konsequenzen aus dem Krieg in der Ukraine eine kontroverse Diskussion entbrannt.

Während Politiker von CDU und FDP am Dienstag eine stärkere Nutzung der Ölvorkommen im Wattenmeer ins Spiel brachten, lehnte SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller einen Stopp von Importen aus Russland ab. Die Grünen setzen auf einen forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien.

CDU und FDP wollen stärkere Nutzung der Ölvorkommen im Wattenmeer

So befürwortet FDP-Energiepolitiker Oliver Kumbartzky die Erschließung eines neuen Ölfeldes in 2.000 bis 3.000 Metern Tiefe von der Plattform "Mittelplate" vor der Dithmarscher Küste aus. Voraussichtlich könnten so zusätzlich bis zu zwei Millionen Tonnen Öl gefördert werden, erklärte Kumbartzky. "Eine Förderung der bekannten zusätzlichen Mengen wären sicher und umweltverträglich von der bewährten Insel 'Mittelplate' möglich." Nach Angaben des CDU-Wirtschaftspolitikers Lukas Kilian wurden aus der Lagerstätte bisher knapp 40 Millionen Tonnen Erdöl gefördert. "Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sollten wir eine intensive Debatte zum Thema Rohstoffsouveränität führen", sagte er und fügte an: "Für uns gehört die Unterstützung eigener Rohstoffproduktionen sowie die Prüfung einer Ausweitung der Erdölförderung dazu." Bis zur klimaneutralen Energiegewinnung müsse eine Brückenversorgung sichergestellt werden, sagte Kilian und verwies auf die Ölvorkommen im Wattenmeer. Seit über 30 Jahren werde dort mitten im Nationalpark und Weltnaturerbe störungsfrei Erdöl gefördert - nach deutschen Standards im Umweltschutz und Arbeitsrecht.

Ölförderung mitten im Wattenmeer

Das Gas- und Ölunternehmen Wintershall Dea betreibt die Ölplattform "Mittelplate" seit 34 Jahren. Mit dem daraus gewonnenen Heizöl könnte man laut Unternehmen 250.000 Haushalte ein Jahr lang versorgen. Allerdings sorgen sich Umweltschützer seit Beginn der Förderung, dass das Wattenmeer Schaden nehmen könnte: Zum einen durch die Eingriffe in das sensible Ökosystem, zum anderen durch eine mögliche Havarie.

SPD lehnt Importstopp für Energieträger aus Russland ab

Der SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 8. Mai, Thomas Losse-Müller, lehnt einen Importstopp für Energieträger aus Russland ab. Ein Teil des aktuellen Preisanstieges werde durch die Debatte über einen solchen Einfuhrstopp ausgelöst, erklärte er. "Die CDU fordert Entlastungen für einen Preisanstieg, den sie durch diese Diskussion mit verursacht." Mit Blick auf Versorgungssicherheit und Energiepreise sei er gegen einen Importstopp, betonte Losse-Müller. Unter anderem Schleswig-Holsteins CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch hatte sich für einen Einfuhrstopp für russisches Erdgas nach Deutschland ausgesprochen.

Deutschland ist bei fossilen Energieträgern abhängig von Russland. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums liegt der Anteil russischer Importe an den fossilen Gasimporten nach Deutschland bei rund 55 Prozent, bei Kohle bei rund 50 Prozent und bei Rohöleinfuhren bei rund 35 Prozent.

Grüne: Ausbau der erneuerbaren Energien relevanter denn je

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und steigender Energiepreise hatten Politik, Wirtschaft und Verbände im Norden am Montag über Hilfen für Verbraucher beraten. Energie-Staatssekretär Tobias Goldschmidt sprach sich nach einem Energiegipfel für einen stärkeren Ausbau der Windkraft aus, um die Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern. Bislang sind in Schleswig-Holstein zwei Prozent der Landesfläche für Windräder vorgesehen. "Da ist noch Luft nach oben", sagte Goldschmidt. Denkbar seien 2,5 oder 3 Prozent. Angesichts der steigenden Preise und der geopolitischen Lage sei der Ausbau der erneuerbaren Energien relevanter denn je, meinte der Grünen-Landesvorsitzende Steffen Regis. Eine konsequente Energiewende sei der Schlüssel, um die Energiepreise für Verbraucher und Wirtschaft in einem verträglichen Rahmen zu halten.

