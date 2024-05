Stand: 15.05.2024 07:18 Uhr Energieminister treffen sich in Kiel

Die Energieminister der Länder beraten von heute an in Kiel unter anderem über die Steuerung der Energiepreise, den Strommarkt und die Wärmewende. Gerade im Bereich der Wärmewende brauche es über den vom Bund gegebenen aktuellen Rahmen hinaus Sicherheit für die Folgejahre, wie die Finanzierung des Umbaus der Wärmeversorgung geplant sei, sagte der schleswig-holsteinische Energiestaatssekretär Joschka Knuth (Grüne) vor der am Mittwoch beginnenden Tagung.

Ziel der Konferenz ist laut Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) eine Energiewende für ganz Deutschland auf die Beine zu stellen und dabei die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Regionen zu berücksichtigen. Der DGB Nord und der DGB Bayern bemängelten derweil in einem gemeinsamen Positionspapier die mangelnde Zusammenarbeit ihrer jeweiligen Landesregierungen bei der Energiewende

