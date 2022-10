Energiekrise: Bau des Northvolt-Werks in Heide könnte sich verzögern Stand: 28.10.2022 18:16 Uhr Das Unternehmen Northvolt sieht den Bau der geplanten Batteriefabrik in Heide bei den aktuellen Strompreisen kritisch - und bringt auch die USA als möglichen Standort ins Gespräch.

Die Energiekrise beeinträchtigt auch den Bau der geplanten Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen). Wegen der stark gestiegenen Energiepreise dauere die Kalkulation an, sagte ein Unternehmenssprecher von Northvolt auf Nachfrage. Eigentlich wollte das schwedische Unternehmen die finale Investitionsentscheidung bis Ende des Jahres bekannt geben. Der Northvolt-Sprecher sagte, man führe derzeit intensive Gespräche mit der Bundes-und der Landesregierung. Ein möglicher Baubeginn Mitte kommenden Jahres ist daher offenbar derzeit unrealistisch, ebenso ein Produktionsbeginn der Batteriezellenfabrik Ende 2025.

Investitionsvolumen: 4,5 Milliarden Euro

Northvolt hatte im März angekündigt, in Heide ein großes Batteriewerk errichten zu wollen. Der gute Ausbau der Windenergie an der Westküste war als ein wichtiger Standortvorteil genannt worden. Als Investitionsvolumen sind bis zu 4,5 Milliarden Euro im Gespräch. Aktuell gibt es nur eine Absichtserklärung mit der Landesregierung in Kiel. Northvolt hat bis Ende 2022 Zeit für eine endgültige Entscheidung. Der Bau der Firma könnte bis zu 3.000 Arbeitsplätze in die Region bringen. Zudem hofft das Land, dass sich Zulieferer ansiedeln. Northovolt ist auf dem Weg zur Elektromobilität Partner von Volkswagen. Die Niedersachsen sind mit 20 Prozent an dem Unternehmen aus Schweden beteiligt.

USA als möglicher Standort

Nun brachte Northvolt-Chef Peter Carlsson gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" die USA als möglichen Standort ins Gespräch. "Wir wollen weiter ein europäischer Champion und Marktführer sein. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir möglicherweise der Expansion in den USA zunächst Vorrang gegenüber Europa geben", zitiert ihn die Zeitung. In den USA gibt es deutlich höhere Subventionen für Batteriehersteller. In Deutschland hatten der Bund und das Land Schleswig-Holstein Fördergelder in Höhe von 155 Millionen Euro in Aussicht gestellt, von denen der Bund 70 Prozent übernehmen sollte.

