Stand: 23.12.2024 11:05 Uhr Endspurt im Weihnachtsgeschäft: Gute Stimmung im Kieler Citti-Park

Für die Geschäfte in den Innenstädten und Einkaufszentren läuft der Endspurt des Weihnachtsgeschäfts. Laut Handelsverband Nord war die Branche mit verhaltenem Optimismus in die Adventszeit gestartet. Einen Tag vor Heiligabend herrscht zum Beispiel unter den Gewerbetreibenden in den drei Citti-Parks in Kiel, Lübeck und Flensburg gute Stimmung, sagte der Leiter der Citti-Einkaufszentren, Jan Meyer: "Wir freuen uns guter Frequenzen, das heißt Besucherzahlen, die zum Teil höher sind als im Vorjahr. Und auch was wir von unseren Mietern - also Händlern - gehört haben, ist, dass sie mit ihrem Weihnachtsgeschäft bisher zufrieden sind."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.12.2024 | 08:30 Uhr